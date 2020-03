On pourra cumuler chômage partiel et travail dans les champs, en soutien aux agriculteurs

"Des bras pour ton assiette", l'opération lancée par le gouvernement et la FNSEA, est un succès. En quelques jours, 150 000 personnes ont répondu à l'appel sur Internet. C'est notamment le cas de David, un commercial de 31 ans actuellement en chômage partiel, venu en renfort à un agriculteur de Sainghin-en-Mélantois (Nord). Ce dernier manque de main-d'œuvre. Grâce à ce dispositif, l'exploitation peut maintenir son activité et sa productivité.