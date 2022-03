On prépare les paillotes pour la saison dans l'Hérault

Encore quelques coups de peinture et la saison pourra commencer. Depuis quelques jours, les paillotes ont fait leur retour sur la plage, tout un symbole. Chaque hiver, elles sont complètement démontées. Et si le mobilier n'est pas encore mis en place, certains s'imaginent déjà lézarder sur un transat ou déjeuner avec le bruit des vagues : "pour bien manger des fruits de mer, des poissons et bronzer sur les transats ou aussi pour les soirées". Pourtant sur la plage ce mardi matin, les paillotes ne font pas l'unanimité. Marie profite de ses derniers moments seule sur le sable. "Ça défigure la plage. Ils prennent un peu plus de place chaque année. La nature est plus belle sans les constructions", confie-t-elle. Les paillotes ouvriront dans quelques semaines pour accueillir locaux et vacanciers. Après deux années perturbées par la pandémie, le directeur trépigne d'impatience : "on est plutôt optimiste pour la saison à venir", dit-il. Encore un peu de patience, car il faudra attendre le 6 avril pour trinquer face à la mer. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia