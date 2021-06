On profite à plein du premier jour de l'été sur la Côte d'Azur

Cette fois, nous y sommes : le soleil, le sable chaud et la mer. Il fait 26 °C à l'ombre des parasols sur la plage de Juan-les-Pins ce lundi matin pour ce premier jour de l'été. Des étudiantes parisiennes ne pouvaient pas mieux commencer leurs vacances. "La plage, la fête, les soirées d'été ... tout ça, c'est top !", témoigne l'une d'elles. L'été est synonyme de détente et de bon temps. C'est une saison toujours très attendue, peut-être encore plus cette année. "On en avait marre de rester enfermé. Franchement, ça fait du bien de retrouver des gens" ; "Les vacances, la famille, les retrouvailles, passer du bon temps et voir autre chose", lancent certains. Le 21 juin, c'est aussi le jour le plus long de l'année. Peu importe si les discussions s'éternisent en terrasse, les amis ont tout leur temps ce lundi. Au programme : petit café le matin puis une bonne partie de pétanque au frais dans l'après-midi pour certains. "Se la couler douce", l'expression prend ici tout son sens et après tout, l'été, c'est fait pour ça.