On profite des vacances au lac Chambon

Une parenthèse de nature et d'air frais. Des vacances revigorantes au bord du lac Chambon dans le massif du Sancy. "On est bien ici. Franchement, on ne peut pas être mieux", lance une vacancière. Des visiteurs découvrent la région et sont dénivelés pour la première fois. Un père de famille arrive d'Espagne. Il profite des vacances pour faire découvrir à ses enfants sa région d'origine. À quelques kilomètres de-là Michel et Catherine reviennent de balade, reposés par le son des torrents et le charme du village des paysages. De plus, la deuxième chambre de leur chalet a été transformée en caves à fromages où reposent pas moins de douze Saint-Nectaire. Les températures sont un peu fraîches ce mardi matin. Alors ce sera partie de cartes chez ces Normands, intrigués par les curiosités géologiques de la région. La météo reste maussade pour cette première semaine de vacances. Mais rien ne saurait entacher la beauté des paysages et le sentiment de liberté. TF1 | Reportage E. Vinzent, C. Olive