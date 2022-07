On profite des vacances jusqu'à la dernière minute !

Pour une famille originaire de Reims (Champagne-Ardenne), l'heure du départ a sonné. Après trois semaines de vacances très agréables dans le Var, il faut tour plier, tout ranger. "Malheureusement tout a une fin", "On a bien profité, le soleil, la piscine, la mer,... Toujours ravis !", disent-ils. Voilà des vacanciers ravis et reposés. Cyril, lui, commence à démonter son auvent, mais il ne partira que samedi. D'ici-là, il est bien décidé à profiter jusqu'au bout de cette dernière journée. Les plus heureux, ce sont Eva et son frère Tiago. De leur séjour, ils garderont de formidables souvenirs : "on a passé des journées à la piscine, à la mer, on est parti faire du cheval et c'était trop bien le camping". Gérer les départs et les arrivées, voilà ce qui va occuper le directeur du camping tout le week-end. Son établissement, qui compte 1 600 emplacements, affiche complet le mois d'août. A la piscine, il y a ceux qui se rafraichissent une dernière fois avant de prendre la route, et ceux qui viennent d'arriver, pour qui les vacances ne font que commencer. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde