On profite du soleil dans le Nord

Dans le Nord, on ne se prive pas du beau temps qui se profile. Des conditions météorologiques qui vont persister tout au long de la semaine. Les camping-caristes s'adonnent à des parties de pétanque pour rattraper le temps perdu. D'autres ont choisi des activités un peu sportives. Mais pour les uns comme pour les autres, le programme est bien estival. Au déjeuner, un repas froid sera servi pour encore plus de rafraîchissement.