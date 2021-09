On profite encore de la plage en Corse

S'il y a bien une région où l'été se poursuit, c'est la Corse. Sur l'Île de Beauté, le soleil est là et les maillots sont de sortie. Les vacanciers profitent de bon déjeuner en terrasse. Les pieds en éventail, l'automne en Corse n'est pas encore là. L'ambiance estivale règne sur le sable et dans l'eau. Là-bas, les vacances et le farniente continuent. Entre un château de sable et une baignade dans les eaux translucides, il est difficile de trouver la température. Quand sonne midi dans la baie, sur les bateaux, l'arrêt s'impose pour rejoindre la plage et les paillotes toujours ouvertes. Depuis 30 ans, Yves et sa bonhomie légendaire accueillent des clients, qui au fil des années, sont devenus des amis. "C'est merveilleux. Ce sont mes plus belles vacances" ; "Que demander de mieux ? Il y a le soleil, la mer et une paillote agréable", affirment les touristes. Le thermomètre affichera plus de 30 degrés durant tout le week-end et pour les prochains jours, l'été continuera à faire de la résistance.