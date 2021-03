On remonte les paillottes sur les plages du Var

Sur la plage de Saint-Cyr-Les-Lecques (Var), il souffle un de ces airs printaniers, un de ceux qui dérident les mâchoires et qui revigorent. Des retraités en profitent : "C'est la mer qui fait ça" ; "Ça nous rend euphoriques !" ; "On se sent bien, dynamiques, prêtes à affronter le virus". Non loin de là, pour d'autres, café, petits gâteaux et convivialité sont au menu d'un rendez-vous hebdomadaire ce mardi. En attendant le printemps, la plage se refait une beauté. Après quatorze ans à prendre soin de la plage, Patrick est heureux et il n’est pas le seul. De leur côté, les plagistes sont en train de monter leur établissement avec un certain soulagement. "C’est parti pour trois semaines de travaux !", affirme l'un d'entre eux avec entrain. Ils étaient impatients à cette idée de reprendre le travail. Même s’ils ne savent pas quand ils pourront rouvrir, pas question de se laisser abattre. Le mistral souffle ce matin sur la plage des Lecques, mais il s’agit surtout d'un vent d'optimisme.