On ressort les bonnets et les écharpes

À Gergy (Saône-et-Loire), les mains glacées sont de retour. Christelle est dehors depuis 6h30. Il faisait alors cinq degrés. "Un petit chauffage d’appoint, ce n’est pas mal", nous dit-elle. Avec un petit vent qui rafraîchit, ses clients ont des envies de plats réconfortants. "On commence à passer dans les plats mijotés, saucisses et merguez, c’est fini", lance une dame. Ça y est, l’automne arrive. Il faut se couvrir pour aller à l’école. "On a ressorti les doudounes et les écharpes, mais le soleil nous accompagne toujours, donc on profite quand même de lui", confie une mère de famille. Son maillot de bain, Frédéric l’a mis au placard, car au bord de la Saône, le froid pique encore davantage. "On commence à avoir un peu froid, donc effectivement, on commence à mettre les petits gilets en plus. Mais après l’été qu’on a eu, c’est également appréciable d’être un peu plus frais", témoigne Frédéric. Une fraîcheur qu’apprécient aussi les poissons. L’automne est la meilleure saison pour la pêche. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin