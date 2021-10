On ressort les vêtements chauds pour partir à l’école dans le Calvados

Au milieu de la campagne normande, la rosée fait son apparition. Pour une famille, c'est l'occasion de mettre en place un nouveau rituel. Il faut enfiler des vêtements chauds car les températures sont basses. Ce jeudi matin, le thermomètre affichait cinq petits degrés. "Je n'aime pas du tout avoir froid", lance un enfant. Heureusement, la maman de Louise et Martin avait prévu cette fraîcheur automnale. "Le week-end dernier, on avait été cherché de nouvelles doudounes pour anticiper le froid", lance la mère de famille. Et elle n'est pas la seule à ressortir les habits chauds. Devant l'école, les pulls ont remplacé les tee-shirts. "On a ressorti les manteaux. On a vu l'humidité ce matin sur les voitures. Dehors, on sent qu'il fait bien plus frais" ; "on sent que l'automne est bien arrivé", lancent des passants. Par ailleurs, tous les moyens sont bons pour combattre le froid. L'été est bel et bien terminé et il faut s'adapter. Pour se remonter le moral, rien de tel que de penser au positif : profiter des saisons et se faire plaisir.