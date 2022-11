On rêve tous d'une troisième étoile !

Dans nos villages ce mardi matin, il y a des détails qui ne trompent pas. Petit à petit, l'Hexagone se teint en bleu blanc rouge. Dans une boulangerie près de Nantes, il n'y a qu'un sujet de discussion : la Coupe du monde. Dans l'école d'à côté, à la récré, le terrain de foot est pris d'assaut. Tous sont déjà dans leur match. Dans les bars lillois lundi soir, certains étaient déjà à l'échauffement. La petite tribune installée pour l'occasion devra faire le plein dans la soirée et pas seulement. Les derniers préparatifs sont mis en place avant l'entrée en jeu des Bleus. Il y aura au moins trois matchs de l’Équipe de France à diffuser et sans doute plus à en croire l'optimisme de ce gérant. "On prévoit déjà des événements pour les phases finales (...) on est en contact avec des food-trucks ou des choses comme ça pour pouvoir déjà prévoir des dates si on va plus loin", nous rapporte-t-il. Le début de l'aventure commence ce mardi soir pour les Bleus. Et les Français ne demandent qu'à vibrer derrière eux. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau