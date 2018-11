"Alors on s'aime" ou comment éviter la routine du couple

La pièce "Alors on s'aime" se joue au Théâtre des Variétés à Paris avec Corinne Touzet et Daniel Russo dans une scène de vieux couple. Les comédiens y montrent comment échapper à l'usure du quotidien en faisant du "catch" verbal. Les surprises et les gags se succèdent avec un voisin coach conjugal qui applique sur le couple des recettes inédites. Le public est satisfait du spectacle et certains se retrouvent dans le scénario. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.