On s’active dans les potagers

Cela fait déjà plusieurs heures que Jean-Pierre Dumont est dans son jardin. Avec la chaleur, le potager doit être entretenu tôt. Le soleil des derniers jours a assoiffé ses légumes. Il a alors trouvé quelques astuces pour économiser l'eau. Le printemps a laissé place à l'été. Les tomates et les courgettes fleurissent en avance. Les fraises sont devenues rouges du jour au lendemain. Jean-Pierre cultive son jardin depuis ses 25 ans. Jeune retraité, il peut désormais se consacrer à sa petite production. Avoir un potager, c'est s'adapter en permanence au climat et cajoler ses melons. Puis, il faut se dépêcher de cueillir les cerises. "Dès qu'elles vont être bien mûres, s'il fait trop chaud, toutes celles qui sont au sud, elles chauffent", explique Jean-Pierre Dumont, jardinier amateur à Nanton (Saône-et-Loire). Avec ses fruits et ses légumes, il fera des bocaux, des confitures ou des sauces. Il profitera ensuite de sa récolte au cœur de l'hiver. TF1 | Reportage E. Payró, H. Lévêque