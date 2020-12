On se bouscule au rayon décoration de Noël

Pour installer l'esprit de Noël chez soi, quoi de mieux que des décorations. Un sapin, des santons, des guirlandes et des boules... dans les rayons, tout le monde se bouscule. "Se retrouver à Noël, c'est primordial", nous confie une cliente. "Les parents, les enfants, les frères et les sœurs, c'est magique, surtout pour les tout-petits", ajoute-t-elle. Mais en se promenant dans les allées, nous remarquons que ce sont surtout les adultes qui ont besoin d'un peu de magie. "Ça fait du bien de retrouver l'esprit de Noël dans ces moments un peu compliqués", avoue l'un d'entre eux. D'ailleurs, le jour de la réouverture des magasins, le chalet de Noël a fait le plein. Jamais son gérant n'avait vu autant de monde. "Les gens ont besoin de convivialité, de se retrouver. Noël, c'est un moment clé pour cela", a-t-il affirmé. Et puis, ça permet aux enfants de passer un peu de temps avec les parents. Mais pour avoir le droit à de belles fêtes et aux cadeaux, il faut avoir été bien sage. Pas d'inquiétudes pourtant, car il reste encore quelques jours pour se rattraper.