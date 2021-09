On se retrouve sur les bancs publics à Nancy

C'est un groupe de séniors joyeux et bavards. Et ce qu'ils aiment, ce sont les balades causeries. Le principe est simple, on se promène et on parle. On fait aussi des pauses sur les bancs municipaux tout neufs. "Bien souvent il y en a qui y font leur sieste" ; "Ils disent bonjour, ça va, puis hop la conversation est là", témoignent les dames. A Nancy, les bancs sont de retour. Un monsieur banc public a même été désigné. "J'ai été surpris à quel point les gens sont enthousiastes. Il y a des gens qui vont pouvoir aller à 50 mètres de chez eux" ; "Les bancs participent aussi à la bonne santé, la santé physique, mentale, morale et sociale", expliquent Marc Tenenbaum, maire-adjoint et Mathieu Klein, le maire. L'objectif est de mettre en place 2 000 bancs d'ici cinq ans, c'est-à-dire 500 de plus qu'aujourd'hui. Ils sont faits pour tout le monde, personnes âgées ou non. Que peut-on ou ne peut-on pas faire sur les bancs publics ?