On s’équipe par crainte des coupures

Ce mardi matin dans cette enseigne de sport, l'heure est au rayon des réchauds à gaz. Depuis quelque temps, les articles de camping partent très vite. Des ventes qui se multiplient, conséquence des menaces de coupures de courant qui pèsent sur les Français cet hiver. Un matériel d'appoint pratique pour réchauffer une soupe ou un plat. Jérémy est venu dans l'enseigne pour s'équiper au cas où. "On nous annonce des coupures d'électricité cet hiver. Je me vois mal être sans électricité à la maison avec un enfant de deux ans et demi", explique ce père de famille. Les réchauds partent également vite dans ce magasin de loisir. Les petits chauffages au gaz connaissent un grand succès. Pour s'éclairer, les lampes d'appoint sont très prisées. De leur côté, les bougies ne sont pas en reste. Peu importe la couleur ou la forme, ici leurs ventes ont augmenté de 20%. Une hausse liée à Noël et à la peur du noir. Selon le dicton, mieux vaut prévenir que guérir. TF1 | Reportage N. Hesse, K. Moreau