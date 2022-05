On s’équipe pour le beau temps

Le soleil devrait rayonner durablement et chacun a sa technique pour profiter des agréables températures. Avec cette météo, Claire vient faire les magasins pour accélérer les préparatifs de l'été. Même empressement pour ce couple, ils ont craqué pour un jacuzzi gonflable. Barbecues, chaises longues, parasols... dans ce magasin, 3 600 références permettent d'aménager son jardin. Cette cliente, par exemple, souhaite renouveler son salon de jardin avec une rallonge et six chaises pour accueillir les invités. Dans cet autre supermarché, les produits estivaux sont en rayon depuis deux mois. Chacun investit pour aménager son coin de paradis. "C'est une vraie tendance. Les deux dernières années de confinement, les clients sont moins partis en vacances et ont augmenté leurs taux d'équipements sur la partie salon jardin, piscine et spa", explique le directeur, Sébastien Vaxelaire. "On pense que ça va continuer", rajoute-t-il. En 2021, le marché des meubles de jardin a progressé de 15% par rapport à l'année d'avant. Avec cette belle météo, nous serons encore nombreux à passer notre temps dehors. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse