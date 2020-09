On soigne mieux et différemment les formes graves de Covid-19 dans les hôpitaux

L'épidémie de Covid-19 reprogresse, mais on ne parle pas encore de seconde vague. En effet, sur les chiffres nationaux, on reste très loin de l'hécatombe du mois d'avril. Est-ce dû à un virus moins agressif ou parce que les malades sont mieux soignés ? En région parisienne, les médecins misent sur la technique d'oxygène à haut débit pour les formes graves, mais également sur l'efficacité des corticoïdes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.