On trouve tout dans cette quincaillerie centenaire !

Quel que soit votre problème, il y a toujours une solution. Telle pourrait être la devise de la quincaillerie Dumy de Saint-Sulpice-les-Feuilles (Haute-Vienne). Des professionnels et particuliers y viennent parfois de très loin. Le succès ne se dément pas. "Il n’y en a pas beaucoup en France, je pense. C’est le trésor de Saint-Sulpice", affirme une cliente. C’est tout un univers que personne ne veut voir disparaître. Tenue par la même famille depuis quatre générations, la quincaillerie s’étend des deux côtés d’une rue avec en face des bâtiments, une halle et une cour des matériaux. N’ayant pas trouvé de relève dans leur propre famille, les propriétaires sont à la recherche d’un repreneur. "C’est un commerce qui va fonctionner avec 1 000 euros de chiffre d’affaires quotidien. Ça permet incontestablement de faire vivre un couple", explique François Dumy, co-propriétaire. En plus de leur activité, les futurs acheteurs trouveront sur place tout ce dont ils ont besoin. Un village et ses 1 200 habitants qui espèrent fêter cette année les 130 ans de leur quincaillerie en compagnie de nouveaux propriétaires. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre