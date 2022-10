On va frôler les 30°C !

Ils ne risquent pas de beaucoup servir ce mercredi après-midi, sauf peut-être pour protéger les Palois du soleil. Avec 29 degrés attendus à seize heures, il en fait déjà 21 ce midi. La douceur de la matinée, Nadine, livreuse en boulangerie, n'y trouve rien à redire. "C'est très agréable, il faut que ça continue comme ça", explique-t-elle. Si l'on est encore loin des records pour un mois d'octobre, 29 degrés, ce sont dix de plus que la normale. "J'aurais préféré avoir mon pull, oui. Je pense que j'aurais préféré avoir des températures normales", rapporte une habitante. Pour les jardiniers de la ville, il n'y a pas de doute, il fait plus chaud d'année en année. "Le fait d'avoir de la chaleur comme ça, (...) ça a reboosté les végétaux", rapporte Jonathan Lopes. La végétation n'est pas encore rentrée dans l'automne, tout comme les terrasses qui restent estivales, et ce n'est pas pour déplaire à cette touriste anglaise. Alors profiter d'une terrasse ensoleillée face aux Pyrénées, oui, mais avec peut-être moins d'insouciance qu'auparavant. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux