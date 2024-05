On veut du soleil !

Ce n’est peut-être pas évident au premier coup d’œil, il est là, caché derrière les nuages. Le soleil breton a brillé plus que dans d’autres villes du Sud au mois de mai. Encore faut-il savoir quand le trouver : "C’est tous les jours, mais pas toujours au bon moment". Près de 400 heures de soleil à Brest en mai d’après Météo France, soit plus qu’à Bordeaux et à Toulouse, avec parfois des orages et de la grêle dans le Sud. Ces images tournées à Nice il y a quatre jours en témoignent. La météo bretonne serait donc plus clémente. Difficile à croire pour Mathieu Le Moual. "On se dit que ça doit être dur dans les autres régions", confie ce directeur de centre nautique. Il se réjouit d’avoir eu du soleil pendant le long week-end de mi-mai. Sur le port de Brest, la terrasse de ce restaurant n’attend plus que le soleil pour se remplir. Ici, les beaux jours du pont de l’Ascension ont fait du bien. À Brest, le soleil devrait faire son retour pour le week-end. Croisons les doigts ! TF1 | Reportage T. Lagoutte, R. Cann