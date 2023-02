On vit plus longtemps et en bonne santé

Nous sommes allés prendre le pouls des champions de la longévité. Le Rhône atteint le podium, et sans surprise, ils ont la pêche ! "On est les champions !", s'exclament les Rhodaniens. Apparemment, on vit plus longtemps, mais surtout en meilleure forme. L'espérance de vie en bonne santé s'allonge de plus de deux ans : 76 ans pour les hommes et 77 ans pour les femmes. "Je ne suis pas étonnée avec tout ce qu'on peut faire et tout ce qui est à notre portée", nous confie une d'entre eux. Mais quel est donc le secret pour vieillir et garder la banane ? Prendre quelques rides et avoir toujours la frite ? Pour Michel, 67 ans, comme pour Marcel, 76 ans, ça chauffe. Ils vont deux heures par jour à la salle de sport. Selon eux, ils n'ont jamais été en aussi bonne forme que depuis qu'ils ont fait du sport. A moins que l'autre secret soit aussi l'amitié. Yolande et Denis misent sur celle-ci. Alors, souhaitons-nous santé et bonheur le plus longtemps possible ! TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi