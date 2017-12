Saône-et-Loire : la Pâtisserie Chocolaterie Germain est le spécialiste du chocolat depuis 40 ans

A Cluny, les habitants ne peuvent s'empêcher de jeter un oeil à la vitrine de la Pâtisserie Chocolaterie Germain. Derrière ce décor qui fait saliver les habitants de cette commune depuis 40 ans, il y a la famille Germain. Nicolas le fils, et Daniel, le père sont des amoureux infatigables du chocolat. La famille Germain a confectionné quatre tonnes de chocolat pour les périodes de fêtes. Dans cette commune, le chocolat va donc couler à flots et émerveiller aussi bien les yeux que les papilles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.