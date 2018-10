"Ils ont échangé mon enfant", un téléfilm qui incarne le vrai sens de la maternité

L'émotion était au rendez-vous lors de l'avant-première de "Ils ont échangé mon enfant". Le téléfilm parle de l'histoire vécue par Sophie Serrano. En effet, dix ans après la naissance de Manon, cette dernière a découvert que celle-ci n'était pas sa fille biologique. En réalité, le bébé avait été échangé dans une maternité de Cannes. Et TF1 l'a porté à l'écran dans la soirée du 15 octobre 2018, avec Julie de Bona et Sonia Rolland. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.