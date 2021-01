Le Nord-Est en alerte neige

Au vu des conditions météorologiques à Schirmeck (Bas-Rhin), il a fallu ressortir les grands moyens. Depuis ce jeudi matin sur un secteur, tous les véhicules sont en intervention pour dégager et saler les routes. Les rotations vont d'ailleurs s'enchaîner pour approvisionner les engins en sels tout au long de la journée. En plaine, les routes ont commencé à blanchir en milieu de matinée. Après plusieurs hivers sans neige, les automobilistes alsaciens ont dû retrouver les bons réflexes sur certains axes rendus particulièrement glissants. Les conducteurs interviewés nous ont confié avoir installé des pneus neige et ont aussi adapté leur conduite. Ce jeudi matin, il n'y a pas d'incident majeur sur les routes. Mais par mesure de précaution, la circulation des poids lourds a été restreinte. Dépassement interdit et vitesse limitée à 70km/h dans une dizaine de départements du Grand Est. Et avec la baisse des températures, les chutes de neige devront encore s'intensifier en plaine. Dans le Haut-Rhin, les élèves ont été autorisés à regagner leur domicile pour limiter l'engorgement des routes en fin d'après-midi.