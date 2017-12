Onze départements placés en alerte orange à cause de la neige et du verglas

L'hiver est définitivement installé. Onze départements ont été placés en vigilance orange par Météo France ce vendredi 30 novembre. Entre l'Isère et la Savoie, d'importantes chutes de neige et la présence de verglas ont surpris bon nombre d'automobilistes. Par ailleurs, 1 600 foyers ont été privés d’électricité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.