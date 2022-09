Onze jours à la dérive ... dans un congélateur

Un homme seul au milieu de l'océan, à la dérive. Avec comme seule embarcation, un congélateur flottant sur l'eau, presque comme par magie. C'est la fin du calvaire pour ce pêcheur brésilien, après onze jours de périple hors normes au milieu de l'Atlantique. Un bateau le croise par hasard et le repêche à 450 kilomètres de son point de départ. C'est un sauvetage qui tient du miracle. L'homme est déshydraté et affamé. Il y a plusieurs semaines, ce pêcheur brésilien prend le large pour trois jours de pêche. À bord, rien de plus qu'un congélateur pour conserver le poisson qu'il pêche. Une fois en mer, l'homme de 44 ans se rend compte que son embarcation prend l'eau. Il ne sait pas nager, alors très vite, il doit improviser. Au Brésil, cette histoire incroyable a fait le tour des médias. "Pour moi, ça a été la providence, ce congélateur. C'était la seule chose que j'avais", témoigne le pêcheur. Pendant onze jours, il s'est réfugié en boule dans ce congélateur dans des conditions extrêmement difficiles, sans eau, sans nourriture, avec le soleil brûlant et les requins qui rôdent. Le pêcheur est aujourd'hui sain et sauf avec cinq kilos en moins, mais reconnaissant d'être toujours en vie. TF1 | Reportage L. Cloix, M. Kherraji