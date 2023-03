Opération anti-drogue : exercice grandeur nature

Un hélicoptère, des plongeurs... l’intervention est d’ampleur pour un exercice inédit voulu au plus proche de la réalité. Des enquêteurs spécialisés pour intervenir en milieu aquatique, assistés d’un sonar, se mettent à l'eau. Scénario de l’exercice : un bateau transportant une cargaison de drogue a coulé dans le Rhin. Des dizaines d’hommes sont mobilisés sous l’eau et en surface, des drones, des unités d’intervention, des juges d’instruction. L’objectif est de prévenir le trafic de stupéfiants sur un fleuve remontant jusqu’aux Pays-Bas. Le scénario rappelle les récents échouages de ballots de drogue sur les plages de la Normandie. L’exercice permet d’aborder tous les aspects d’une telle situation. L’exercice mobilise la gendarmerie française, les policiers suisses et allemands pour tester leur coopération. Le Rhin faisant office de frontière naturelle, les équipes de gendarmerie doivent apprendre à travailler ensemble pour faire face à toutes les situations. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings