Opération Barkhane au Sahel : comment les militaires luttent contre les terroristes ?

Au Sahel, l'armée française lutte depuis des années contre les islamistes. Dans le cadre de l'opération Barkhane, 4 500 soldats sont mobilisés sur place et 220 autres vont bientôt arriver en renfort. L'une de notre équipe a pu passer quelques jours avec eux pour découvrir leur vie quotidienne dans le désert du Mali. Comment traquent-ils les terroristes ?