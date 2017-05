Opération Barkhane au Mali : comment les militaires cultivent le lien avec la population  

La France est engagée au Sahel depuis l'opération Serval en janvier 2013, et s'est installée durablement avec l'opération Barkhane (plus de 4000 hommes) en août 2014. Dans le nord du Mali, l'armée est basée à Gao, une ville de 100 000 habitants durement frappée par l'occupation djihadiste de 2012. La vie y a repris mais il faut régulièrement des patrouilles, pour éviter un retour des groupes terroristes, et cultiver le lien avec la population.