Opération Barkhane : que font les soldats français au Mali ?

Hombori (Mali) était autrefois un endroit spectaculaire et très touristique. Aujourd'hui, il est cerné par les djihadistes. A chaque déplacement, les militaires doivent agir avec une immense prudence. Un déminage a notamment lieu à chaque fois. Car là-bas, la principale menace ce sont les IED, autrement dit des mines artisanales posées sur leurs trajets au dernier moment. Dans tout le Sahel, on compte un peu plus de 5 000 Français engagés. En général, ils y restent quatre mois mais tous ne sont pas en permanence en première ligne. Sur la base de Gao, par exemple, des centaines de soldats sont chargés de la logistique, du ravitaillement ou encore de la mécanique. L'on se demande alors ce que font les troupes françaises dans cette région. "Sans la France, ce serait bien pire", c'est l'argument avancé par l'armée et par le chef de l'Etat. L'objectif est de contenir la menace, d'affaiblir l'ennemi et de renforcer les autorités locales afin d'éviter les attentats sur le sol français.