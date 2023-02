Opération coup de poing dans les supermarchés

Il n'a pas fallu bien longtemps avant que les discussions ne s'animent. Ils font un premier arrêt devant les étales des viandes pour passer au crible les étiquettes, avec des grincements de dents. C'est bien marqué "Origine France", mais on ne sait pas d'où la viande a été produite exactement. Elle peut être transformée dans le pays, mais ne provient pas forcément d'ici. De nos jours, plus de la moitié de la viande ovine consommée dans l'Hexagone est importée. Les agriculteurs demandent donc bien plus de rigueur. Deux heures plus tôt, ils s'étaient donné rendez-vous sur une exploitation céréalière. Ils parlent de liquidation de l'agriculture française à venir et dénoncent des prix qui ne prennent toujours pas en compte leur coût de production. Céréales, huiles, viande... aucun secteur n'est épargné. Selon David Chauve, il a demandé des explications pour que sous 48 heures, ils aient des papiers noirs sur blanc qui leur certifient combien est payé le producteur. Il s'agit d'une exigence non-négociable pour des agriculteurs qui sont également de plus en plus impactés par le changement climatique. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delan