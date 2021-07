Opération de contrôle sur la route des vacances

Pour cette famille qui arrive de Normandie, une deuxième pause s'impose après 700 kilomètres parcourus. Partie à cinq heures moins le quart, elle s'est bien préparée au trajet. Le temps couvert et pas trop chaud de la journée permet d'être mieux concentré sur la route. Ce qui est une bonne chose, car les incivilités et les dangers, les forces de l'ordre tentent de les prévenir. Une trentaine d'agents ont passé la matinée sur le terrain et dans les airs. Les infractions sont repérées grâce à un avion qui survole l'autoroute A63. Les vacanciers mal préparés, les téléphones au volant, mais surtout les poids lourds sont les plus contrôlés. Beaucoup de chauffeurs de camion ont écopé d'une amende de 90 euros ce vendredi matin. Mais les forces de l'ordre ont une nouvelle cible depuis peu : les camionnettes.