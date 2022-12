Opération déminage, le Touquet confiné

Depuis l'après-midi de mardi , les rues du Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais) sont vides. Interdiction de se rendre sur la digue, car une opération de déminage est en cours sur la plage à quelques centaines de mètres des habitations. Quatre blocs de défense remplis d’explosifs de la Seconde Guerre mondiale y ont été découverts quelques jours plutôt. Les plongeurs-démineurs ont passé plusieurs heures à les déterrer. Ces munitions seront désamorcées cet après-midi, car elles restent dangereuses, même après plus de 70 ans passés sur le sable. Obligés de fermer les volets, 2 400 habitants seront confinés et laisseront leurs fenêtres ouvertes en cas de débris de verre. Marion est ostéopathe. Elle a dû annuler certains rendez-vous et elle passera l’après-midi en famille. L’école primaire aussi est évacuée. Pas de surprise pour les parents puisque la même opération avait eu lieu il y a cinq ans. Mais quand on réside au Touquet toute l’année, la situation reste préoccupante. Et pour ceux qui ne peuvent pas récupérer leurs enfants, deux salles communes sont ouvertes jusqu’à la fin de l’opération. Reportage TF1 | Reportage M. Debut, T. Joire