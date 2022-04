Opération déminage spectaculaire en rade de Brest

La détonation est impressionnante déclenchant une gerbe d'eau de plusieurs dizaines de mètres de haut. Une mine allemande non-explosée depuis la Seconde guerre mondiale vient d'éclater. Sa charge explosive fait près d'une tonne. Les plongeurs démineurs doivent s'en approcher avec la plus grande précaution. L'objectif de la mission est de déclencher la mine avec ces explosifs. Comme dans un film d'action, la bombe se fabrique en raccordant des petits câbles électriques. Toute la rade a été évacuée. Cette mine trouvée juste à la sortie du port peut exploser au moindre contact avec un bateau de plaisance. L'opération est particulièrement sensible du fait de sa proximité directe avec la ville de Brest et ses 140 000 habitants. Durant la Seconde guerre mondiale, Brest a été la cible de dizaines de milliers de bombes. Si celle-ci est particulièrement importante, les plongeurs-démineurs en désamorcent d'autres tous les jours. Selon la marine, il faudra plusieurs décennies pour pouvoir déminer entièrement le secteur. TF1 | Reportage P. Géli, A. Janssens