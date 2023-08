Opération démoustication à Strasbourg : un quartier confiné

En quelques minutes, le quartier de Strasbourg (Bas-Rhin) est recouvert par une brume. C’est un produit dangereux pour l'homme et toxique pour le moustique tigre. Ce dernier peut véhiculer des maladies virales. Par ailleurs, un cas de dengue a été détecté dans le secteur. Quelques heures avant le traitement, les habitants ont eu des consignes et se préparent à tout ranger. Il faut se calfeutrer, ce n’est pas facile quand il fait encore 30 °C en soirée. À trois heures du matin, l'équipe commence à attaquer les moustiques, au moment où ils sont le plus vulnérable. Un vacancier est revenu souffrant de la dengue. Les moustiques-tigres sont chassés partout. Ce mardi matin, les habitants ont ouvert à nouveau leurs fenêtres. Désormais, on n'arrose plus les plantes, mais les panneaux de signalisation. L'opération est faite pour rincer les pesticides restants. En Alsace, les opérations de démoustication se sont multipliées ces dernières années. Dans ce quartier, les habitants vont enfin pouvoir ressortir leur short.