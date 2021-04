Opération déneigement avant l’ouverture des cols en Auvergne

La montagne leur appartient encore pour quelques jours. Comme seule au monde, l’équipe de déneigement se fraie un chemin lentement, mais sûrement. Devant l’engin, un horizon blanchi à découvrir. Tout près du sommet, la route est encore ensevelie par cinq mètres de neige. Guy Fabre et Emmanuel Fabre, agents techniques du centre routier départemental de l’Allanche (Cantal), veillent à ce que tout se passe bien. Il faut deviner le tracé de la route, les fossés et la roche cachée, un travail d’équipe, de confiance et d’expérience. Ces deux cousins travaillent ensemble depuis plus de 20 ans. Ils déneigent et sécurisent, entre autres, l’accès au site du Puy Mary. Les engins grignotent la neige et la glace progressivement. Un peu moins de 200 mètres par jour sont ainsi dégagés, un travail de longue haleine. Emmanuel précise d’ailleurs qu’il faut être tranquille et prendre le temps de laisser la machine travailler. Le plus haut col routier du Massif Central devrait à nouveau être accessible à la route le 1er mai prochain.