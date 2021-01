Opération déneigement sur les routes du Puy-de-Dôme

Depuis quelques jours, la neige tombe en abondance dans l'Est de l'Hexagone. Une situation qui complique la circulation. Par endroits, il faut employer les gros moyens pour dégager les routes. C'est le cas notamment à La Tour-d'Auvergne (Puy-de-Dôme). Avec un mur de neige à plus d'un mètre de hauteur, seules les fraises peuvent s'y frayer un chemin et dégager le passage. Progressivement, la route se découvre. Pour déneiger les quatre kilomètres et les sécuriser, Christophe se met aux commandes. Du haut de ses dix ans d'expérience, il affirme qu'aucune situation ne se ressemble. "Il faut prendre son temps", a-t-il précisé. À petite vitesse, il propulse la neige jusqu'à dix mètres de hauteur avec une vigilance permanente. Il va sans dire qu'il faut un certain savoir-faire pour maîtriser l'engin. Lorsque la fraise à neige a libéré et délivré la route, il reste encore une deuxième lame à passer. Le passage de la saleuse avec la lame vise à enlever le surplus de neige et mettre un peu de pierre volcanique pour que les automobilistes puissent agripper un peu mieux en roulant. À force d'allers-retours, les 130 engins de déneigement du département parcourent chaque année près de 800 000 kilomètres.