Opération nettoyage après les inondations dans le Nord

Ce lundi matin à bord d'un tractopelle, Sylvie s'apprête à trouver sa maison inondée. Hier, elle l'a évacuée précipitamment comme une soixantaine d'habitants d'Esquelbecq. À l'intérieur, elle découvre l'étendue des dégâts, abasourdie. "Je suis triste. Sous l'eau, on ne peut rien faire", témoigne-t-elle. Dans une rue longue de 300 mètres, la plus touchée, Tony vient aussi constater les dégâts. Ici, l'eau a atteint un mètre. Ce lundi matin la décrue est lente, mais l'électroménager flotte toujours. "Ça fait quinze ans que je suis ici, j'ai jamais eu ça", raconte-t-il. Un peu plus loin, l'eau s'est retirée. L'heure est au nettoyage chez Yvette. À l'extérieur, beaucoup restent à faire, mais près du poulailler, Yvette retrouve un peu le sourire. De mémoire d'habitants, on n'avait jamais vu ça à Esquelbecq. Un mètre d'eau en quelques heures, Claudine, retraitée, a pu compter sur l'aide très précieuse de ses enfants. Les opérations de nettoyage et de pompage vont se poursuivre à Esquelbecq, au moins pendant quelques jours. TF1 | Reportage C. Pueyo, T. Chartier