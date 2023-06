Opération nettoyage dans la "décharge de la honte"

Des tractopelles, bennes à ordures, pelleteuse et camions, des engins de travaux pour un chantier un peu particulier. C'est pour cette décharge à ciel ouvert en plein cœur de Marseille. Des pneus aux gravats en passant par des palettes et du mobilier, la chaussée et les trottoirs ont complètement disparu sous 200 à 300 tonnes de dépôts illégaux. Sur le terrain pendant deux jours, une trentaine d’agents est mobilisée. L’opération a un coût, comptez plus de 250 euros par tonne de déchets ramassés. Un énième nettoyage sous les yeux des riverains exaspérés par la situation. Si des entrepreneurs peu scrupuleux déversent à l’aide de camions-bennes leur détritus ici, c’est pour éviter de payer l’accès aux déchetteries. De son côté, la mairie mise sur l’aménagement de la voirie. Une mesure urgente, car la zone devient dangereuse. En début de semaine, 350 mètres cubes de déchets en tout genre sont partis en fumée. Les auteurs de ces dépôts sauvages risquent jusqu’à 1 500 euros d’amende, et 75 000 euros s’il s’agit d’une entreprise. TF1 | Reportage E. Binet, H.P Amar