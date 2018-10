Opération Patrimoine 13H : rénovons ensemble les vestiges du château de Miremont de Chalvignac!

Actuellement, une trentaine de bénévoles actifs travaillent ensemble pour redonner vie aux fondations restantes du château de Miremont. Ils souhaiteraient cristalliser le lieu mais le budget nécessaire à l'ouvrage est astronomique. Alors pour l'instant, ils font avec leurs petits moyens et s'investissent dans cette bâtisse du onzième siècle sans compter leur temps. En se connectant au site du patrimoine 13h, Jean, retraité parisien, originaire de la commune, a décidé de faire un don financier d'un montant encore tenu secret. Il souhaite apporter durablement sa pierre à l'édifice. Classé aux monuments historiques depuis 1973, le château de Miremont est l'une des plus anciennes forteresses moyenâgeuses d'Auvergne. Vous avez un bien appartenant au petit patrimoine de pays à rénover ? Vous êtes une association qui souhaite faire connaître son projet de rénovation pour obtenir des financements ou bien faire le plein de bonnes volontés ? Vous êtes un particulier, vous êtes prêt à donner de votre temps et de vos compétences pour contribuer à mettre en valeur d'un bien près de chez vous ? Toutes les infos et la carte de France des projets de rénovation à retrouver sur le site Patrimoine 13H. (lien https://patrimoine13h.fr/) Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.