Opération recrutement au camping de Saint-Raphaël

La propriétaire d'un camping à Saint-Raphaël (Var) n'a jamais eu autant de difficulté à recruter des saisonniers. La situation est telle qu'il est impossible d'ouvrir certains services alors que la saison estivale a commencé. "Nous avons la boutique qui est fermée aujourd'hui. Nous avons le snack qui est fermé aujourd'hui. Et surtout, nous avons le deuxième restaurant de l'établissement qui n'est toujours pas ouvert", explique Aurore Laroche, propriétaire du camping "Esterel caravaning". Animateurs, serveurs, cuisiniers, techniciens... plus de 30 postes sont à pourvoir cet été. Mais les candidats ne se bousculent plus. Cela perturbe sérieusement le fonctionnement du camping. D'habitude, les équipes sont au complet des mois à l'avance, mais pas cette année. Alors, la direction a décidé d'organiser un job dating. Des entretiens de quelques minutes pour trouver du personnel. Tessa, 17 ans, est venue avec sa mère et elle est très motivée. A 11h30, cinq jeunes s'étaient présentés. C'est loin d'être suffisant. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard