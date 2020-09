Opération repérage pour l'élection de Miss France 2021 au Puy du Fou

L'élection de Miss France 2021 aura lieu cet hiver dans le célèbre parc du Puy du Fou. Les préparatifs liés à l'événement battent leur plein. Le plus difficile sera sans doute d'organiser le concours dans un contexte de crise sanitaire. C'est dans une salle capable d'accueillir 3 000 spectateurs que se déroulera le grand spectacle de l'élection. En attendant, Clémence Botino se réjouit à l'idée de vêtir des costumes d'époque et s'autorise à poser son masque pour une séance photo. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.