Opération sauvetage chez les agriculteurs

Des vaches ont encore les pattes dans 20 cm d'eau. Un éleveur du Pas-de-Calais a subi de plein fouet les intempéries de ces derniers jours. Il n'a rien pu faire pour sauver une dizaine de veaux. "L'eau a monté et les petits veaux étaient dans leur box, puis ils sont morts par asphyxie", raconte Francis Tardieu. Il faut maintenant s'activer pour tout nettoyer et surtout sauver ces vaches qui n'ont pas été traites depuis deux jours. "Il faut absolument les traire dans les deux à trois heures qui viennent parce qu'elles pourraient mourir", explique un éleveur. Sur la commune de Frencq, plusieurs agriculteurs ont assisté, impuissants, à la montée des eaux. Olivier, lui, n'a pas perdu de bétail, mais ses vaches et ses veaux sont toujours bloqués dans un mètre de boue. Ils risquent l'hypothermie. Pour sauver ses bêtes, il peut notamment compter sur le soutien de son frère, lui aussi agriculteur sur la commune. Sur une exploitation, il faudra au moins deux semaines pour tout nettoyer. TF1 | Reportage A. Bourdarias, M. Debut, P. Humez