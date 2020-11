Opération Sentinelle : les patrouilles renforcées sur l'ensemble du territoire

Le terrorisme reste une vraie préoccupation dans l'Hexagone. Jeudi, le président de la République a annoncé un doublement des forces de police à nos frontières. Les membres de l'armée parcourent d'ailleurs huit à vingt kilomètres par jour. Ils sont armés, équipés d'un masque et d'environ vingt kilos de matériels. Ils patrouillent depuis quelques jours devant les sites les plus exposés à la menace terroriste comme les écoles et les lieux de culte. Sergent Kévin, chef de groupe Patrouille - Opération Sentinelle, a affirmé que l'armée réalisait davantage de patrouilles mobiles et beaucoup moins de patrouilles fixes. Cette approche leur permet d'accroître leur capacité de surveillance et d'être moins prévisible. Il est à noter que depuis l'attentat de Nice, le plan Vigipirate est passé sur l'ensemble du territoire au niveau urgence attentat. Il s'agit du niveau le plus élevé et il a été mis en place pour une durée limitée. Près de 7 000 hommes et femmes sont mobilisés sur le dispositif Sentinelle. Une présence qui rassure les habitants.