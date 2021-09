Opération vaccination au lycée des Vosges

Dans un lycée de Mirecourt, le gymnase est reconverti en centre de vaccination. Nicolas est en terminale et il est le premier élève à recevoir une dose de vaccin. "Je pourrais combattre le Covid plus rapidement et ainsi éviter d'infecter ma famille", explique-t-il. Le centre est ouvert aux élèves de trois établissements scolaires de Mirecourt. La vaccination qui vient au lycée rend simple son accès pour les lycéens volontaires. La règle n'est cependant pas la même pour tous. Une élève a moins de seize ans, et elle doit donc fournir une autorisation parentale. Pas vraiment sereine avant la piqûre, mais la peur laisse vite la place au soulagement d'être protégée. Le centre n'a pas fait le plein ce vendredi matin, car 80% des élèves du lycée ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. Ce dispositif a néanmoins une vocation, que tous les élèves soient immunisés avant la Toussaint. Pour atteindre cet objectif, trois autres journées seront organisées mi-septembre, avant les deuxièmes injections prévues à la fin du mois.