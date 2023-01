Ophtalmo : la cabine qui réduit les délais

Bienvenue chez votre nouvel ophtalmologue numérique. À Evreux, les patients peuvent obtenir un bilan complet dans cette cabine en téléconsultation avec un professionnel, à plusieurs kilomètres de là, une première dans le pays. Installée dans une maison de santé, cette cabine a coûté 200 000 euros, et est entièrement financée par les collectivités territoriales. Une patiente s'attendait à un délai de plusieurs mois, elle a finalement eu un rendez-vous cabine en seulement deux semaines. Sur place, les patients sont accompagnés. Si les résultats du bilan nécessitent une consultation, le rendez-vous est pris dans la foulée pour un entretien en direct vidéo avec un ophtalmologue. Grâce à une pré-consultation en cabine, ça va très vite. À Evreux, il faut six mois d'attente minimum pour obtenir un rendez-vous classique. La consultation en cabine est une solution pour les ophtalmologues. Les résultats numériques leur sont tout de suite transmis, et cela leur permet de gagner du temps. Depuis sa mise en service il y a dix jours, plus de 70 patients ont utilisé la cabine de consultation à distance. TF1 | Reportage G. Thorel, M. Stiti