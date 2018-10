Et si les opticiens et les orthoptistes pouvaient prescrire des lunettes

Pour obtenir un rendez-vous auprès d'un ophtalmologiste, il faut attendre 47 jours en Île-de-France et 156 jours en Bretagne. Afin de réduire les délais d'attente chez les ophtalmologistes, la Cour des comptes propose aux opticiens et aux orthoptistes de rédiger la première prescription de port de lunettes. A Brest, l'opticienne Emeline Rivoal est ravie, car depuis 30 ans, les opticiens attendaient cette proposition. Il faudra néanmoins assurer la formation des opticiens et établir des garde-fous pour éviter les conflits d'intérêts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.