Oradour-sur-Glane, il faut sauver le site

Le village d'Oradour-sur-Glane est de plus en plus détruite. Il faut agir et vite. C'est l'un des symboles de la barbarie nazie, un témoignage de l'horreur de la guerre. Mais près de 79 ans plus tard, les ruines ont subi l'épreuve du temps. "Tous les ans, l'infiltration de l'eau et le gel font d'énormes dégâts. Il y a une grande partie du village qui risque de disparaître si on ne fait pas quelque chose", déclare Benoît Sadry, président de l'Association nationale des familles des martyrs. Malgré les travaux réguliers, comme pour l'église actuellement, l'effort pour sauver le village du martyr se chiffre à plusieurs millions d'euros. Pour réunir les fonds nécessaires, la Fondation du patrimoine se dit prête à lancer une grande souscription publique, si l'Etat propriétaire du site donne leur accord. Cette solution aurait l'avantage de ne pas remettre en cause la gratuité du site, et dit, associer les 300 000 visiteurs annuels. Dans le village construit juste à côté, l'idée est bien accueillie. Une conservation qui fait d'Oradour-sur-Glane un lieu de mémoire unique alors que d'autres sites symboliques en Europe n'ont pas été entretenus. Une leçon d'histoire grandeur nature, dans un village où le 10 juin 1944, une division de l'armée allemande a fait 643 victimes. TF1 | Reportage C. Parédés, E. Sarre