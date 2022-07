Orage de grêle : des dégats importants dans le Doubs

Des centaines de tuiles brisées et seulement quelques heures de sommeil pour Jérôme qui tente de protéger sa maison ce jeudi matin. "Tout est détruit, tout est cassé, tout est abîmé. Donc, il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience", nous affirme-t-il. Sa voisine, Élodie, a également été touchée. Elle enchaîne les coups de fil pour trouver de précieuses tuiles. Mercredi après-midi, un violent orage a frappé le Doubs, comme ici à la Chenalotte, un village de 500 habitants. Aucune maison ne résistera aux grêlons, gros comme des boules de pétanque. Ces cinq minutes d'orage, Lydie les a vécus comme des coups de fusil sur sa maison. L'eau est entrée à l'intérieur. Avec sa famille, ils ont dû passer la nuit chez des proches. Partout, les dégâts sont considérables. Alors, c'est le système D pour protéger les toits. Grâce à la solidarité de leurs amis, immobilisés mercredi soir, Alain et Patricia ont pu dormir chez eux. Cette entraide est la bienvenue avant le renfort des professionnels. Les pompiers sont intervenus 400 fois sur secteur depuis mercredi. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin